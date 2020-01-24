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لأول مرة.. تصاميم إفريقية في أسبوع الموضة بباريس

الثقافة والفن

لأول مرة.. تصاميم إفريقية في أسبوع الموضة بباريس
Reuters FRANCOIS LENOIR
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انضم للمرة الأولى، مصمم الأزياء الكاميروني إيمان أييسي لأسبوع الموضة في باريس، بمجموعته التي مزج فيها بين أسلوب أوروبي وذوق إفريقي. وقد تم اختياره لختام العرض المقام يوم أمس.

وحسبما نقلته وكالة الأنباء "رويترز"، فقد عبر إيمان أييسي، عن اعتزازه بالدخول لنادي النخبة المختارة من بيوت الأزياء الراقية في باريس بعد سنوات من رفضه، ويحاول إبراز الأقمشة الإفريقية الحقيقية وحكاياتها.

لأول مرة.. تصاميم إفريقية في أسبوع الموضة بباريس
Reuters

وبدأ أييسي تصميم الأزياء في سن مبكرة، وصنع ملابس لأمه التي فازت في مسابقة ملكة جمال الكاميرون في الستينيات.

لأول مرة.. تصاميم إفريقية في أسبوع الموضة بباريس
Reuters

ثم اتجه إلى عرض الأزياء وانتقل إلى باريس قبل ثلاثين عاما، وسار على ممشى مصممي الأزياء الراقية بمن فيهم إيف سان لوران، جيفانشي، بيير كاردان ولانفين.

لأول مرة.. تصاميم إفريقية في أسبوع الموضة بباريس
Reuters

وأضاف  المتحدث ذاته: "أنا أقاتل منذ 28 عاما، وكرست حياتي كلها للعمل. فتح الاتحاد الفرنسي للأزياء الراقية أبوابه أمامي بعد أن رفض طلبي عدة مرات، لأن الوقت لم يكن مناسبا أو لأن عملي لم يتطابق مع التوقعات، لكني نجحت هذه المرة ".

المصدر: رويترز

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