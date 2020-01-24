لأول مرة.. تصاميم إفريقية في أسبوع الموضة بباريس

انضم للمرة الأولى، مصمم الأزياء الكاميروني إيمان أييسي لأسبوع الموضة في باريس، بمجموعته التي مزج فيها بين أسلوب أوروبي وذوق إفريقي. وقد تم اختياره لختام العرض المقام يوم أمس.

وحسبما نقلته وكالة الأنباء "رويترز"، فقد عبر إيمان أييسي، عن اعتزازه بالدخول لنادي النخبة المختارة من بيوت الأزياء الراقية في باريس بعد سنوات من رفضه، ويحاول إبراز الأقمشة الإفريقية الحقيقية وحكاياتها.

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وبدأ أييسي تصميم الأزياء في سن مبكرة، وصنع ملابس لأمه التي فازت في مسابقة ملكة جمال الكاميرون في الستينيات.

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ثم اتجه إلى عرض الأزياء وانتقل إلى باريس قبل ثلاثين عاما، وسار على ممشى مصممي الأزياء الراقية بمن فيهم إيف سان لوران، جيفانشي، بيير كاردان ولانفين.

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وأضاف المتحدث ذاته: "أنا أقاتل منذ 28 عاما، وكرست حياتي كلها للعمل. فتح الاتحاد الفرنسي للأزياء الراقية أبوابه أمامي بعد أن رفض طلبي عدة مرات، لأن الوقت لم يكن مناسبا أو لأن عملي لم يتطابق مع التوقعات، لكني نجحت هذه المرة ".

المصدر: رويترز