 
مباشر

من هي وزيرة الثقافة الجديدة في روسيا؟

الثقافة والفن

من هي وزيرة الثقافة الجديدة في روسيا؟
kino-teatr.ru
وزيرة الثقافة أولغا لوبيموفا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n4eg

عين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 21 يناير، أولغا لوبيموفا وزيرة جديدة للثقافة في حكومة ميخائيل ميشوستين.

وكان فلاديمير ميدينسكي يشغل هذا المنصب منذ عام 2012 في حكومة دميتري مدفيديف.

إقرأ المزيد
الإعلان عن تشكيلة الحكومة الروسية الجديدة
الإعلان عن تشكيلة الحكومة الروسية الجديدة

ولدت أولغا لوبيموفا في 31 ديسمبر عام 1980 وتخرجت عام 2007 في كلية فن المسرح بمعهد "غيتيس" الحكومي  بموسكو.

وقبل ذلك عملت مراسلة في القناة الثالثة للتلفزيون الروسي ومقدمة لبرنامج "الأرثوذكس" وغيره من البرامج في قناة "تي في تسي" لتلفزيون موسكو.

وتولت عام 2010  تقديم برنامج أخباري وتحليلي في قناة "كولتورا" (الثقافة) للتلفزيون الروسي، ثم تولت عام 2016  إدارة البرامج الاجتماعية والتنويرية في القناة الأولى للتلفزيون الروسي. وشاركت في إنتاج ما يزيد عن 80 فيلما وثائقيا تلفزيونيا .

وفي يناير عام 2018 تم تعيينها رئيسة لإدارة السينما  في وزارة الثقافة الروسية.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تقارب سوري سعودي