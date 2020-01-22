من هي وزيرة الثقافة الجديدة في روسيا؟

عين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 21 يناير، أولغا لوبيموفا وزيرة جديدة للثقافة في حكومة ميخائيل ميشوستين.

وكان فلاديمير ميدينسكي يشغل هذا المنصب منذ عام 2012 في حكومة دميتري مدفيديف.

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ولدت أولغا لوبيموفا في 31 ديسمبر عام 1980 وتخرجت عام 2007 في كلية فن المسرح بمعهد "غيتيس" الحكومي بموسكو.

وقبل ذلك عملت مراسلة في القناة الثالثة للتلفزيون الروسي ومقدمة لبرنامج "الأرثوذكس" وغيره من البرامج في قناة "تي في تسي" لتلفزيون موسكو.

وتولت عام 2010 تقديم برنامج أخباري وتحليلي في قناة "كولتورا" (الثقافة) للتلفزيون الروسي، ثم تولت عام 2016 إدارة البرامج الاجتماعية والتنويرية في القناة الأولى للتلفزيون الروسي. وشاركت في إنتاج ما يزيد عن 80 فيلما وثائقيا تلفزيونيا .

وفي يناير عام 2018 تم تعيينها رئيسة لإدارة السينما في وزارة الثقافة الروسية.

المصدر: نوفوستي