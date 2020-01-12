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صدمة بسبب وفاة مفاجئة للفنان البحريني الشاب علي الغرير

الثقافة والفن

صدمة بسبب وفاة مفاجئة للفنان البحريني الشاب علي الغرير
Screenshot/ Youtube
الفنان البحريني علي الغرير
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توفي الفنان البحريني علي الغرير، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 47 عاما، إثر سكتة قلبية، ما أثار موجة حزن كبيرة لدى محبيه في العالم العربي.

ويعتبر الغرير أحد أشهر الممثلين في البحرين والخليج، حيث عرف بأدواره الكوميدية في العديد من المسلسلات التلفزيونية، ومن أبرزها مسلسل "سوالف طفاش".

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي حزنا بالخبر، فيما نشر محبوه صوره وتحدثوا عن أدواره في عدد من الأفلام والمسلسلات.

وشارك الغرير في أكثر من 50 مسلسلا بحرينيا وخليجيا خلال مسيرة امتدت نحو 30 عاما، وكان آخر أعماله مسلسل "جديمك نديمك".

كما ساهم الغرير في أعمال مسرحية من خلال التمثيل في العديد من المسرحيات المحلية والخليجية، وشارك في التمثيل السينمائي عبر عدد من الأفلام التي عرضت في دور السينما بالبحرين والخليج .

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي

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