صدمة بسبب وفاة مفاجئة للفنان البحريني الشاب علي الغرير
توفي الفنان البحريني علي الغرير، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 47 عاما، إثر سكتة قلبية، ما أثار موجة حزن كبيرة لدى محبيه في العالم العربي.
ويعتبر الغرير أحد أشهر الممثلين في البحرين والخليج، حيث عرف بأدواره الكوميدية في العديد من المسلسلات التلفزيونية، ومن أبرزها مسلسل "سوالف طفاش".
Was and will always be a reason behind a lot of smiles. #علي_الغرير 💔 pic.twitter.com/Dtry212z1n— 𝐄𝐦𝐚𝐧 𝐌𝐨𝐡𝐚𝐦𝐞𝐝 (@Emanbintm_) 12 января 2020 г.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي حزنا بالخبر، فيما نشر محبوه صوره وتحدثوا عن أدواره في عدد من الأفلام والمسلسلات.
Gone but never forgotten♥️💔.#علي_الغريرpic.twitter.com/e5gfQxuRsJ— Ak. (@Akh_272) 12 января 2020 г.
وشارك الغرير في أكثر من 50 مسلسلا بحرينيا وخليجيا خلال مسيرة امتدت نحو 30 عاما، وكان آخر أعماله مسلسل "جديمك نديمك".
غرز رسائل عميقة جداً— Adl.h (@aadelh18) 12 января 2020 г.
بإتقانه لشخصية "مهدي"
في سعدون،
أحببناه كثيراً بدور "الرقي" في نيران
أما "طفاش" فتلك حكاية أخرى#علي_الغرير
أحبه الصغار قبل الكبار
بشخصيته المتواضعة والمرحة
سفير الإبتسامة.. في ذمة الله
لا تنسوه بالدعاء pic.twitter.com/MUWUScMZAh
كما ساهم الغرير في أعمال مسرحية من خلال التمثيل في العديد من المسرحيات المحلية والخليجية، وشارك في التمثيل السينمائي عبر عدد من الأفلام التي عرضت في دور السينما بالبحرين والخليج .
المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي