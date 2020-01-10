عمرو دياب يعلن عن ألبومه الجديد (فيديو+صور)

نشر النجم، عمرو دياب، في صفحته على "فيسبوك" صورا من حفله يوم أمس بمدينة جدة، والذي كان كامل الحضور، وأعلن من خلال الحفل عن طرح ألبومه الجديد بعنوان "أنا غير" بعد عشرة أيام.

وقدم عمرو دياب في حفله الضخم ليلة أمس في مدينة جدة مجموعة من أغانيه القديمة والجديدة، وسط تفاعل حاشد من الجماهير السعودية. ويستعد "الهضبة" لإحياء حفل غنائي كبير في ميديا سيتي بمدينة دبي، 24 يناير الجاري.

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وكان دياب قد أحيا ثلاث حفلات خلال العام الماضي، في إطار فعاليات موسم الرياض، قدم في آخرها 3 توزيعات جديدة لأغنياته "يتعلموا" و"يوم تلات" و"أجمل عيون" مع الموزع العالمي ريهاب، ضمن فعاليات مهرجان ميدل بيست.

المصدر: الأهرام