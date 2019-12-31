"سيرك دو سوليه" يقدم عرضه لأول مرة على الجليد

قبيل عيد رأس السنة قدم "سيرك دو سوليه" الكندي الشهير في موسكو عرضه الجديد "كريستال" (البلورة)، وهو اسم البطلة الرئيسة أيضا، وذلك لأول مرة على الجليد.

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هذه القصة تروي مغامرات الفتاة المراهقة كريستال، التي كانت تتنزه في حديقة نيويورك المركزية، فإذا بالجليد يتكسر تحت قدميها، لتغوص في عالم مائي سحري، تصادف فيه كثيرا من العجائب، فتفهم أكثر عن ذاتها وقدراتها الإبداعية.

وقد جاء فريق السيرك الكندي إلى العاصمة الروسية بـ 21 شاحنة محملة بالمعدات التقنية والديكور والألبسة لهذا العرض المثير.