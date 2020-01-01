إخراج فيلم سينمائي عن مبتكر رشاش كلاشينكوف

يعرض في روسيا أواخر فبراير المقبل فيلم سينمائي عن المصمم الروسي البارز للأسلحة الخفيفة ميخائيل كلاشينكوف.

وتولى إخراج وإدارة الفيلم، قسطنطين بوسلوف، الذي قال إن الفيلم قائم في غالبية مشاهده على سيرة المصمم المشهور ويسلط الضوء على طفولته وتاريخ تصميمه لرشاشه المشهور "آكا – 47" عام 1949 حين حاز جائزة ستالين. وأضاف أن الفيلم يستند إلى مذكرات الناس الذين ساعدوه في العمل على تصميم رشاش "كلاشينكوف"، فضلا عن مذكرات كلاشينكوف نفسه والوثائق التاريخية المتعلقة بسيرة حياته.

Sputnik Mikhail Voskresensky

وهناك فريق من الكتاب والأدباء الذين كتبوا سيناريو الفيلم وهم، أناتولي أوسوف، سيرغي بودروف، وأليكسي بوروداتشوف.

وتم تصوير الفيلم بدعم من ورشة "إر بي بروداكشن" السينمائية ووزارة الصناعة والتجارة الروسية وشركة "كلاشينكوف". واستشار المخرج عند إخراجه للفيلم ابنة المصمم، يلينا كلاشينكوفا، التي تترأس حاليا مؤسسة "كلاشينكوف" الاجتماعية.

يذكر أن ميخائيل كلاشينكوف ولد عام 1919 في إقليم ألتاي بجنوب سيبيريا وكان يعمل طيلة 40 عاما في مصنع الأسلحة بمدينة إيجيفسك حيث صمم سلاحه المشهور "آكا – 47" الذي لا يزال ينتج في البلدان الكثيرة. وأطلق اسمه على شركة "إيجيفسك" بعد وفاته عام 2013.

المصدر: تاس