فيديو كليب من التسعينيات يحقق مليار مشاهدة على "يوتيوب"

أصبح فيديو كليب أغنية Smells Like Teen Spirit، لفرقة الروك الأمريكية "نيرفانا"، الفيديو الموسيقي الثاني من التسعينيات الذي يصل عتبة مليار مشاهدة على "يوتيوب".

وصدر الفيديو في عام 1991، حيث ظهرت الأغنية ضمن الألبوم الثاني لفرقة "نيرفانا" بعنوان Nevermind.

Thanks to you all!!!! https://t.co/QGiy3qX7CZ — Krist Novoselić (@KristNovoselic) December 26, 2019

وساعدت الأغنية والفيديو المصاحب لها في بدء موجة جديدة من الغرنج (أحد الأنواع الفرعية للروك البديل)، وهيمنتها.

The One Billionth view will be for Kurt!!!! https://t.co/SKKtuhoWgR — Krist Novoselić (@KristNovoselic) December 19, 2019

وجرى تحميل الفيديو الرسمي على "يوتيوب" في يونيو 2009، وبلغ عدد مشاهداته حتى الآن، المليار، وهو بذلك الفيديو الثاني الأكثر مشاهدة من التسعينيات على منصة الفيديوهات الأكثر شعبية، متخطيا فيديو أغنية Zombie، لفرقة "ذا كرانبيريز" الذي حقق حاليا نحو 980 مليون مشاهدة، فيما لا يزال فيديو أغنية November Rain، لفرقة "غنز آن روزز" الأمريكية، في الصدارة بتحقيقه حتى الآن، ما يقارب 1.3 مليار مشاهدة.

المصدر: مجلة إنمي (nme)