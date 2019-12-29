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فيديو كليب من التسعينيات يحقق مليار مشاهدة على "يوتيوب"

الثقافة والفن

فيديو كليب من التسعينيات يحقق مليار مشاهدة على
Reuters Reuters
أعضاء من فرقة "نيرفانا"
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 أصبح فيديو كليب أغنية Smells Like Teen Spirit، لفرقة الروك الأمريكية "نيرفانا"، الفيديو الموسيقي الثاني من التسعينيات الذي يصل عتبة مليار مشاهدة على "يوتيوب".

وصدر الفيديو في عام 1991، حيث ظهرت الأغنية ضمن الألبوم الثاني لفرقة "نيرفانا" بعنوان Nevermind.

وساعدت الأغنية والفيديو المصاحب لها في بدء موجة جديدة من الغرنج (أحد الأنواع الفرعية للروك البديل)، وهيمنتها.

وجرى تحميل الفيديو الرسمي على "يوتيوب" في يونيو 2009، وبلغ عدد مشاهداته حتى الآن، المليار، وهو بذلك الفيديو الثاني الأكثر مشاهدة من التسعينيات على منصة الفيديوهات الأكثر شعبية، متخطيا فيديو أغنية Zombie، لفرقة "ذا كرانبيريز" الذي حقق حاليا نحو 980 مليون مشاهدة، فيما لا يزال فيديو أغنية November Rain، لفرقة "غنز آن روزز" الأمريكية، في الصدارة بتحقيقه حتى الآن، ما يقارب 1.3 مليار مشاهدة.

المصدر: مجلة إنمي (nme)

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