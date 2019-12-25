مصرع عازفة بيانو روسية في هنغاريا

لقيت عازفة البيانو الروسية، إلينا فالييفا، مصرعها في هنغاريا.

أفاد بذلك البروفسور في أكاديمية "غنيسين" الموسيقية يوري بوغدانوف. وجاء في مدونة نشرها "فيسبوك" لقيت أمس عازفة البيانو الممتازة والإنسانة الطيبة، ألينا فالييفا، حتفها وهي خريجة دفعتي الموسيقية".

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وحسب البروفسور، فإن عازفة البيانو البالغة من العمر 27 عاما وصلت مع صديقها هنغاريا للاستجمام فاستأجرا شقة عن طريق الإنترنت. وحين كانت تستحم اختنقت نتيجة تسرب الغاز في غرفة الحمام.

وقال أصدقاء عازفة البيانو على شبكات التواصل إن جثة الراحلة لا تزال في بودابيست وتتخذ والدتها ومدرسها الإجراءات لنقل جثمانها إلى موسكو.

يذكر إن، ألينا فالييفا، من مواليد مدينة أوفا الروسية وتخرجت عام 2015 في كنسرفاتوار "تشايكوفسكي" بموسكو، ثم تلقت دورة الدراسات العليا في أكاديمية "غنيسين" الموسيقية.

وهي حائزة جوائز تقديرية من وزارة الثقافة الروسية ورئيس بيلاروس والبرنامج الخيري الدولي التابع لصندوق الثقافة الروسي ومؤسسة "الأسماء الجديدة" الخيرية الدولية وصندوق "الأطفال الموهوبون" الروسي فضلا عن جوائز بعض المسابقات الموسيقية الدولية.

المصدر:لينتا. رو