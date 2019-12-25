باليه "بحيرة البجع" يحتج ضد إصلاح نظام التقاعد في فرنسا

قدمت راقصات الباليه الفرنسيات على عتبة قصر "هارنيه" التاريخي مشهدا من باليه "بحيرة البجع" للملحن الروسي بيوتر تشايكوفسكي احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا.

وارتدت الراقصات أزياء بيضاء ليرقصن أمام الجمهور مقتطفات من الباليه المشهور برفقة الأوركسترا وذلك على خلفية لافتات كتب عليها "الثقافة في خطر" و"أوبرا باريس تحتج". ثم غنين النشيد الوطني الفرنسي "مارسلييز".

إقرأ المزيد

وقالت وكالة "تاس" الروسية إن فناني وفنانات مسرح "غراند أوبرا" انضموا منذ أسبوعين إلى الإضراب. وقد ألغى المسرح 45 مسرحية وعرضا وتكبد خسائر مالية قدرها 8 ملايين يورو.

يذكر أن راقصات الباليه الفرنسيات لديهن الآن الحق بالانتقال إلى التقاعد بسن 42 عاما ليتقاضين راتبا شهريا بمقدار ألف يورو. بينما يمنح الحق المذكور فناني المسارح الفرنسية الأخرى بعد بلوغهم سن 62 عاما فقط.

المصدر: فيستي