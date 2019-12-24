الإعلامية المصرية بسمة وهبة تعود للشاشة مجددا (فيديو)

أكدت الإعلامية المصرية بسمة وهبة عودتها للمجال الإعلامي بداية العام المقبل 2020، وذلك بعد إيقافها عن العمل بسبب برنامجها الرمضاني "شيخ الحارة".

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وشاركت وهبة مقطع فيديو عبر حسابها على موقع "إنستغرام" قالت فيه، إنها ستقدم برنامج "كل يوم" عبر قناة "On E" المصرية برفقة الإعلامي المصري خالد أبو بكر وأشارت إلى أن عرض البرنامج سيكون في الأول من يناير المقبل.

جدير بالذكر أن الثنائي سيحل بذلك محل الإعلامي وائل الإبراشي والإعلامية خلود زهران اللذين قدما الموسم الأول من البرنامج.

المصدر: صفحة بسمة هبة "إنستغرام" + وكالات ‏