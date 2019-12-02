الإعلامية المصرية بسمة وهبة تخرج عن صمتها: إيه المانع إني أنتقد الرئيس؟

نشرت الإعلامية المصرية، بسمة وهبة، مقطع فيديو في صفحتها على موقع "فيسبوك"، تحدثت فيه عن سبب اختفائها فجأة من شاشات التليفزيون في مصر.

وأشارت إلى أنها لم تتعاقد حتى الآن مع أي قناة فضائية مصرية بسبب الشرط الذي تضعه للتعاقد، وهو عدم وجود قيد على الحديث أو سقف لمناقشة القضايا.

وأضافت في الفيديو أن من حقها كمذيعة أن تتحدث دون وجود قيد أو تعليمات بالحديث في موضوعات دون غيرها.

واعتبرت أن الإعلامي من حقه الانتقاد لأي شخص أو أي مسؤول، قائلة: "إيه المشكلة لما أنتقد الرئيس، مفيش حد فوق النقد، هل كلامي ده ممكن يخليهم يحطوني في ترقب الوصول وأنا راجعه مصر وأدخل في تحقيقات؟".

يذكر أن الإعلامية بسمه وهبة قدمت برنامجا شهيرا يدعى "شيخ الحارة"، يتركز على فضائح الفنانين ومواجهتهم بها، حيث أثار البرنامج جدلا واسعا في مصر والعالم العربي.

المصدر: RT