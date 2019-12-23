حكم بوقف عرض مسلسل عمر بن الخطاب في مصر

قضت محكمة القضاء الإداري في مصر، بوقف عرض مسلسل عمر بن الخطاب وحظر تجسيد الصحابة، على شاشة التلفزيون رغم ظهوره منذ 7 سنوات.

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وقال المحامي محمد حامد سالم مقيم الدعوى التي صدر بشأنها الحكم، إن "الحكم بالغ الأهمية وصدوره بعد عرض المسلسل لا يقلل من أهميته، لأن له حجية في المستقبل ضد إنتاج أو بث أي عمل درامي أو سينمائي أو مسرحي يجسد فيه أحد الصحابة أو الرسل".

وكشف سالم في تصريحات لموقع "القاهرة 24" المصري، أن "الحكم التاريخي عن النصوص القانونية والقواعد الحاكمة في هذا الشأن بما مفاده حظر تجسيد شخصيات الصحابة والرسل والأنبياء والعشرة المبشرين بالجنة حظر مطلق لا جدال فيه أو يكون محل خلاف فيما بعد".

وأقام المحامي حامد سالم دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبا بوقف بث مسلسل عمر بن الخطاب المقرر عرضه خلال شهر رمضان الكريم، ووقف نشاط أي قناة فضائية تقوم ببث المسلسل.

وأكدت الدعوى أن "المفاجأة أن المسلسل يجسد شخصية الفاروق بالممثل السوري سامر إسماعيل ويجسد شخصية سيدنا أبو بكر الصديق بالفنان غسان مسعود، وحيث أنه لا يجوز شرعا أن يتم تجسيد الصحابة في المسلسلات لما فيه من مساس بهيبة هؤلاء الصحابة، كما يمثل تعديا على الثوابت الإسلامية".

المصدر: القاهرة 24