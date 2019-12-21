السعوديون يحطمون الأرقام.. مهرجان "ميدل بيست" يزيح نظيريه الأمريكي والبلجيكي

حطم مهرجان "ميدل بيست" الموسيقي في الرياض حاجز التوقعات، مسجلا في أول أيامه حضور أكثر من 130 ألف زائر، متفوقا بذلك على أكبر المهرجانات الخاصة بالموسيقى الإلكترونية في العالم.

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وجاء هذا الحفل كمساء حالم أشعل سماء الرياض، وسط توقعات بتزايد عدد الحضور اليومي في ثاني وثالث أيام المهرجان عما كان عليه في اليوم الأول يوم الخميس الماضي.

واعتبرت صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم السبت، أن مهرجان "ميدل بيست" الرياض الموسيقي أزاح مهرجان كوتشيلا الذي يقام سنويا في ولاية كالفورنيا ومهرجان تومورلاند الذي يقام كل عام في بلجيكا عن عرش صدارة أكبر المهرجانات في العالم.

وبذلك يحتل مهرجان "ميدل بيست" الرياض قائمة أكبر المهرجانات الموسيقية في العالم، بعدد حضور يومي يناهز 130 ألف زائر، يليه مهرجان كوتشيلا الأمريكي بحضور 99 ألفا في اليوم، فمهرجان تومورلاند البلجيكي بحضور يومي يقترب من 66 ألفا.

يشار إلى أن مهرجان "ميدل بيست" الرياض يختتم اليوم، وسيصل إجمالي المشاركين في فعالياته إلى أكثر من 70 فنان DJ عالميا، بعضهم يزور منطقة الشرق الأوسط لأول مرة.

وشارك في المهرجان 18 عنوانا عالميا و28 عرضا، بما في ذلك Afrojack وCamelphat وJ Balvin وTiësto وDavid Guetta.

ومن أبرز الضيوف مارتن جاريكس، وستيف أوكي، بالإضافة إلى 24 من الفنانين المحليين والإقليميين، مثل EDM DJ Cosmicat وDJ Duo Dish Dash، إضافة إلى عدد من الفنانين العالميين الآخرين.

هاذي اضخم فعالية في الشرق الاوسط ... اكثر من ١٠٠ Dj وفنان ... اهني شركة ميدل بيست لصناعة حدث عالمي من السعودية ... الفعالية اكلت الجو في الشرق الاوسط ... وبتكون مسك الختام لموسم الرياض ... الوضع توليييييع ... لاتقول مالقينا تذاكر 🔥🔥🔥🇸🇦❤ توليييع🔥https://t.co/7eQUqbWWDbpic.twitter.com/DiOo8wpQfa — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) ١٠ ديسمبر ٢٠١٩

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس "موسم الرياض" تركي آل الشيخ، قد قال إن مهرجان "ميدل بيست" للموسيقى سيكون أضخم فعالية في الشرق الأوسط، بمشاركة أكثر من 100 DJ وفنان، مهنئا بذلك شركة "ميدل بيست" لصناعتها هذا الحدث.

المصدر: "عكاظ"