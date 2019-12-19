بوتين يهنئ فنانة روسية مشهورة بعيد ميلادها الـ75

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فنانة الشعب الروسي وألمع الروسيات، أناستاسيا فيرتينسكايا، بعيد ميلادها الـ75.

ونشر موقع الكرملين الإلكتروني برقية التهنئة التي بعث بها فلاديمير بوتين إلى نجمة السينما والمسرح الروسيين.

Sputnik

وجاء في البرقية "الجميع يعرفونك كفنانة رائعة أهدت السينما الوطنية والشعب الروسي سلسلة من الأعمال التي يميزها الذوق الفني المرموق والأداء اللامع".

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وتمنى الرئيس الروسي للنجمة موفور الصحة والرخاء.

ويذكر أن، أناستاسيا فيرتينسكا بصفتها ابنة للفنان الروسي الموهوب، الأكسندر فيرتينسكي، بدأت مسيرتها الإبداعية بسن 15 عاما حيث شاركت في تصوير أفلام "الأشرعة الحمراء " و"الإنسان البرمائي" و" الحرب والسلم" و" آنا كارينينا" وغيرها. ولديها أدوار مسرحية لا تنسى في مسارح موسكو "تاغانكا" و"سوفريمينيك" والمسرح الفني.

المصدر: تاس