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المخرجة الروسية الأردنية الأصل ليلى أبو الكشك تبوح بأسرارها

الثقافة والفن

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رغم عمرها الفتي، أخرجت المخرجة ليلى أبو الكشك الأردنية الأصل عدة مسرحيات، من بينها "فريدا" عن الرسامة المكسيكية الشهيرة.

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روسيا والفنانون العرب
روسيا والفنانون العرب

تلقت ليلى تعليمها الفني في روسيا كراقصة باليه كلاسيكي، وممثلة مسرحية، ثم مخرجة في معهد بوريس شوكين المسرحي بموسكو.

تمزج ليلى أبو الكشك الفن الدرامي بالموسيقى الرقيقة والكوريوغرافيا المعبرة في مسرحياتها المدهشة لتملأ فضاء المسرح بأجواء خاصة تحاكي حياة الشخصيات الإبداعية البارزة بكل إنجازاتها ومعاناتها.

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