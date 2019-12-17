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إدراج فيلمين روسيين على القائمة القصيرة لجائزة أوسكار

الثقافة والفن

إدراج فيلمين روسيين على القائمة القصيرة لجائزة أوسكار
Sputnik Ekatrina Chesnocova
مخرج فيلم "ديلدا" كانتيمير بلاغوف
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أدرج الفيلمان الروسيان على القائمة القصيرة لجائزة أوسكار السينمائية للأفلام غير الناطقة باللغة الإنجليزية.

وهما فيلم "ديلدا" (طويلة القامة) للمخرج الروسي، كنتيمير بلاغوف، وفيلم الكارتون القصير بعنوان" لا يمكنه العيش من دون الفضاء" من إخراج قسطنطين برونزيت.

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وسيتنافس الفيلم الروسي مع أفلام كارتون أخرى بفئة أفضل فيلم قصير للرسوم المتحركة.

يذكر أن فيلم "طويلة القامة "الذي يروي قصة صديقتين روسيتين تحاولان التكيف مع الحياة السلمية بعد انتهاء الحرب ورفع الحصار عن مدينة لينينغراد عام 1944 كان قد فاز بجائزتين في مهرجان "كان" السينمائي.

جدير بالذكر أن القائمة القصيرة لجائزة أوسكار للأفلام الأجنبية تضمنت 10 أفلام من مختلف بلدان العالم.

المصدر: تاس

 

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