ترشيح فيلم روسي لمنح جائزة أوسكار السينمائية الأمريكية

تم ترشيح فيلم "ديلدا" (طويلة القامة) للمخرج الروسي الشاب، كنتيمير بالاغوف، لنيل جائزة أوسكار بفئة الأفلام غير الناطقة بالإنجليزية.

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وصرح بذلك رئس لجنة الأوسكار الروسية، فلاديمير مينشوف، لوكالة "تاس" الروسية بعد انتهاء اجتماع اللجنة يوم الثلاثاء 24 سبتمبر في دار السينما بموسكو.

يذكر أن البلدان المنتجة للأفلام هي التي تتولى عادة ترشيح أفلامها لمنح جائزة أوسكار، ثم تعد لجنة أوسكار في الولايات المتحدة قائمة قصيرة للأفلام المترشحة لنيل الجائزة وتختار منها فيلما فائزا.

يذكر أن فيلم "الحرب والسلم" السوفيتي (عام 1968) من إخراج، سيرغي بوندارتشوك، وفيلم "موسكو لا تؤمن بالدموع" السوفيتي (1981) من إخراج، فلاديمير مينشوف، وفيلم "المتعبون في الشمس" الروسي (1994) من إخراج، نيكيتا ميخالكوف، فازت بجائزة "أوسكار".

أما فيلم "ديلدا" (طويلة القامة) فيروي قصة صديقتين تحاولان التكيف مع الحياة السلمية بعد انتهاء الحرب ورفع الحصار عن مدينة لينينغراد عام 1944.

وكان فيلم "طويلة القامة" قد عرض لأول مرة في مهرجان "كان" السينمائي الـ72 حيث منح جائزة FIPRESCI لاتحاد الصحافة العالمي.

جدير بالذكر أن مراسم منح جوائز أوسكار ستقام في 9 فبراير المقبل في لوس أنجلوس.

المصدر: تاس