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الفنانة أصالة تثير الجدل بأغنية "عقوبة" وتصريحاتها عن طارق العريان (فيديو)

الثقافة والفن

الفنانة أصالة تثير الجدل بأغنية
إنستغرام
الفنانة السورية أصالة نصري
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تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة السورية، أصالة نصري، وهي تؤدي أغنية "عقوبة" في حفلها الذي جرى في السعودية.

وتناقل النشطاء مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه أصالة خلال حفلها الذي أقيم مؤخرا في ليالي سمرات الرياض، ضمن فعاليات "موسم الرياض" بالسعودية.

وخلال أداء أصالة للأغنية، أعادت مقطعا منها عدة مرات وتقول فيه: "ولو طال الأسف ما راح أسامح"، وتداول المتابعون المقطع على نطاق واسع معتبرين أن تكرارها للمقطع بطريقة معبرة دلت بها على كبريائها وأنها لن تسامح على ما حدث بحقها.

وكانت وسائل إعلام كثيرة تداولت أنباء عن انفصالها عن زوجها المخرج المصري، طارق العريان، بسبب علاقته "الغرامية" المزعومة مع فنانة سورية.

وفي تصريحات لها لأحد المواقع الإعلامية، عن سبب تكتمها عن الحديث عن أنباء طلاقها من زوجها طارق العريان قالت أصالة، إنها من المستحيل أن تقبل الإساءة لأي شخص من أفراد عائلتها حتى لو كان الأمر لا يتعدّى مجرد شعور بسيط، مبينة أن "أي شي يخصني أنا، سواء شعور أو إحساس، وما بيطال أي حدا من الأطراف اللي راح أقولهن زوجي أولادي والدتي أخواتي أو رفقاتي، طالما هو شعور خاص فيني، أنا بحس بأمانة إني أقوله".

المصدر: RT

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