الفنانة أصالة تثير الجدل بأغنية "عقوبة" وتصريحاتها عن طارق العريان (فيديو)

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة السورية، أصالة نصري، وهي تؤدي أغنية "عقوبة" في حفلها الذي جرى في السعودية.

وتناقل النشطاء مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه أصالة خلال حفلها الذي أقيم مؤخرا في ليالي سمرات الرياض، ضمن فعاليات "موسم الرياض" بالسعودية.

وخلال أداء أصالة للأغنية، أعادت مقطعا منها عدة مرات وتقول فيه: "ولو طال الأسف ما راح أسامح"، وتداول المتابعون المقطع على نطاق واسع معتبرين أن تكرارها للمقطع بطريقة معبرة دلت بها على كبريائها وأنها لن تسامح على ما حدث بحقها.

وكانت وسائل إعلام كثيرة تداولت أنباء عن انفصالها عن زوجها المخرج المصري، طارق العريان، بسبب علاقته "الغرامية" المزعومة مع فنانة سورية.

من غير مبالغه

على كثر ما سمعت اغنيه عقوبه

هذا أقوى احساس غنته فيها💔@AssalaOfficial#اصاله_سمرات_الرياضpic.twitter.com/eNNlUCMewc — مع حمد قلم (@7amadQalam) 13. prosinca 2019.

ولا برضى بعذر ولا بسامح

ولا بقبل ولو مليون توبة

ولو طال الأسف ما راح أسامح



حفل الفنانة #أصالة ضمن ليالي #سمرات_موسم_الرياض#روتانا_موسيقى#أصالة_سمرات_الرياضpic.twitter.com/I6fVZM4z1x — روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) 13. prosinca 2019.

اصالة وصلت اخر مرحلة من الزعل 💔 شوفوا ميف تعيدها من قلب ولما تقول انا " ربي خلقني لك عقوبة 💔" pic.twitter.com/yoEnTSxtLE — TOP 🐼 للمتان (@DeeP2bear) 14. prosinca 2019.

وفي تصريحات لها لأحد المواقع الإعلامية، عن سبب تكتمها عن الحديث عن أنباء طلاقها من زوجها طارق العريان قالت أصالة، إنها من المستحيل أن تقبل الإساءة لأي شخص من أفراد عائلتها حتى لو كان الأمر لا يتعدّى مجرد شعور بسيط، مبينة أن "أي شي يخصني أنا، سواء شعور أو إحساس، وما بيطال أي حدا من الأطراف اللي راح أقولهن زوجي أولادي والدتي أخواتي أو رفقاتي، طالما هو شعور خاص فيني، أنا بحس بأمانة إني أقوله".

المصدر: RT