شهدت "ليالي سمرات الرياض" موقفا لطيفا بين الفنان العراقي ماجد المهندس والفنانة السورية أصالة نصري، إثر الحفل الذي جمعهما، أمس الجمعة، ضمن فعاليات "موسم الرياض".

وظهر في مقطع فيديو تداوله مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" المهندس وهو يقبل يد أصالة بعد وصلة مديح قالتها بحقه.

وقالت أصالة: "مجودي أنا بحبه، وبنحب نمزح، ودائما لما نشوف بعض بنحب نمزح ونضحك ونبكي، أو في الحقيقة هو بيغني وأنا ببكي، وماجد من الناس اللي بفتخر فيهم لأن تركيبة شخصيته كتير مضبوطة مع الموهبة تبعه".

واستطردت: "ماجد فنان لدرجة كبيرة، وتفاصيله نقية وراقية، وما في مرة ما بيجيبلي فيها برفانات، مفيش غير المرة دي اللي ما جالي، بس برفاناتي كلها من عند مجودي ذوقه عالٍ، وكل حاجة بيعملها بكرم"، ما دعا ماجد المهندس لتقبيل يدها.

بدوره، قال النجم العراقي: "دي شهادة كبيرة من فنانة كبيرة وأكثر من رائعة، وأنا بسعدها مثل ما بسعد الناس، وهي كثيرا تشدني بأغانيها، جت علي مرة بكيتها".

وأحيا ماجد المهندس وأصالة حفلهما وسط حضور جماهيري، في متنزه الثمامة البري بمحمية الملك خالد الملكية ضمن فعاليات موسم الرياض.

المصدر: RT