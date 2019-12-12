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افتتاح ملعب للتزحلق على الجليد في الساحة الحمراء

الثقافة والفن

افتتاح ملعب للتزحلق على الجليد في الساحة الحمراء
Sputnik Evgenia Novogenina
صورة أرشيفية
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افتتح الأربعاء 11 ديسمبر ملعب للتزحلق على الجليد في الساحة الحمراء بمشاركة بطلتي الدورة الأولمبية، تاتيانا نافكا وألينا زاغيتوفا.

وقدمت بطلة الأولمبياد الشتوي وزوجة المتحدث باسم الكرملين، تاتيانا نافكا، مشهدا من العرض الجليدي "الحسناء النائمة". وقامت، ألينا زاغيتوفا، بأداء دور الحسناء في العرض الذي سيجري في موسكو في ديسمبر الجاري ويناير المقبل.

افتتاح ملعب للتزحلق على الجليد في الساحة الحمراء
Sputnik Maksim Blinov
صورة أرشيفية

وقدم نجوم مسرح الغناء الروسي، بمن فيهم، آني لوراك،  ألكسندر بانايتوف، فيليب كيركوروف، مقتطفات من أغنياتهم المعروفة لتصدح أثناء العرض.

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وقالت بطلة الأولمبياد، ألينا زاغيتوفا إنها سعيدة بالمشاركة في العرض الجليدي وأداء الدور الرئيسي فيه بالساحة الحمراء وهكذا تحقق، حسب نجمة التزحلق على الجليد، حلم طفولتها. وأضافت قائلة" إني شعرت اليوم بأنني أميرة حقيقية".

يذكر أن شهر ديسمبر يشهد كل عام افتتاح ملعب للتزحلق على الجليد في الساحة الحمراء حيث يمكن المشاركة لكل راغب في ذلك من الصباح لغاية منتصف الليل. ويتميز الملعب بأفضل نوعية من الجليد في موسكو.

المصدر: نوفوستي  

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