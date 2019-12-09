"شتاء طنطورة" السعودي يشهد عودة فنانة مشهورة بعد انقطاع دام 30 عاما

يستضيف "شتاء طنطورة" بين 26 و28 ديسمبر الجاري في موسمه الثاني بالسعودية تحت شعار "سحر الشرق الأوسط"، أسطورتين من أساطير الفن العربي.

وستعود إلى أضواء المسرح الفنانة الكبيرة عزيزة جلال، التي تعد أيقونة من أيقونات الغناء العربي الأصيل في فترته الذهبية، بعد غياب دام أكثر من 30 عاما، وذلك في الـ26 من ديسمبر، إيذانا بانطلاق عروض "شتاء طنطورة" الفنية المميزة على مسرح "مرايا".

الفنانة #عزيزة_جلال تعود للغناء بحفلة في #شتاء_طنطورة بالعلا، بعد غياب لنحو 30 عاما، الحفل سيقام يوم 26 ديسمبر. pic.twitter.com/3kDuRM2pm4 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 9, 2019

وفي اليوم التالي 27 ديسمبر، سيعود الموسيقار المصري العالمي عمر خيرت إلى مسرح مرايا للمرة الثانية على التوالي، لتقديم حفل مميز يهدي من خلاله مقطوعة موسيقية قام بإبداعها، ستتضمن تناغما بين كافة آلات الفرقة الموسيقية، لتصبح من أبرز الأعمال التي سيترقبها جمهوره في المحفل الثقافي.

وسيسلط أسبوع "سحر الشرق الأوسط" الضوء على بعض التجارب المتميزة والفريدة التي يحفل بها الموسم، مثل أنشطة الرحلات الاستكشافية والتخييم لتأمل تشكيلات النجوم في سماء والتعرف على وجه جديد من أوجه الجمال في هذا المكان.

خيام ال VIPالمعده لضيوف شتاء طنطورة 2019#ذكريات_ايام_الشتاءpic.twitter.com/N5jGmcgT2H — 101 ּ؏ــبــدﷲ اڸــ؏ــمــڔۑْ (@1014) December 9, 2019

ويمكن لزوار الموسم اختيار فئة الباقة المناسبة لميزانيتهم من بين الفئات الثلاث الذهبية، والبلاتينية، والماسية.

وتبلغ كلفة تذاكر الطيران ذهابا وعودة من الرياض أو جدة إلى العلا، وجولة سياحية إلى أحد المواقع التراثية أو الأثرية، وحضور الحفل الفني داخل مسرح "مرايا" خلال يوم واحد، 3155 ريالا وما فوق، للشخص الواحد.

المصدر: سبق