التلفزيون الروسي يطلق مسلسلا جديدا للرسوم المتحركة

ينوي التلفزيون الروسي أن يطلق في يناير المقبل مسلسل الرسوم المتحركة للأطفال بعنوان "الرالي الخارق".

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وسيتم عرض الحلقة الأولى من المسلسل في برنامج الأطفال التلفزيوني" تصبحون على خير يا أطفال" وذلك بمناسبة حلول الذكرى الـ55 لانطلاق البرنامج في التلفزيون السوفيتي.

وقال منتج البرنامج التلفزيوني، ألكسندر متروشينكوف، في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية: إننا بصدد إطلاق برنامج مثير، إذ أن موضوع مسلسل الأطفال للرسوم المتحركة هو مسابقات الرالي "فورمولا – وان" بمشاركة الرياضيين الروس.

وقال المنتج التلفزيوني إن المسلسل حافل بالمغامرات والنزالات. أما إحدى السيارات المعروضة في المسلسل فهي نسخة طبق الأصل عن سيارة حقيقية مشاركة في رالي "فورمولا – وان".

وأعاد المنتج إلى الأذهان أن برنامج " تصبحون على خير يا أطفال " هو الأب الروحي لمسلسلات الكارتون الكثيرة، بما فيها "ماشا والدب"، "سميشاريكي"، "نيزنايكا على القمر" وغيرها.

المصدر:كومسومولسكايا برافدا