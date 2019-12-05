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عازف غيتار روسي يفوز بمسابقة الجاز الدولية

الثقافة والفن

عازف غيتار روسي يفوز بمسابقة الجاز الدولية
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عازف الغيتار يفغيني بوبوجي
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فاز عازف الغيتار الروسي، يفغيني بوبوجي من أوركسترا الجاز بقيادة ،إيغور بوتمن، في مسابقة الجاز الدولية الأمريكية التي تولى إقامتها معهد" هاربي هانكوك" الأمريكي للجاز.

وقال بوبوجي، في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية إنه أول روسي يفوز بتلك المسابقة بصفتها أكثر مسابقات الغيتار والجاز هيبة في العالم. وأضاف قائلا إنه سعيد جدا بتأهله للدور النهائي والفوز فيه، كما أنه يشكر لجنة التحكيم على تقييمها لأدائه.

عازف غيتار روسي يفوز بمسابقة الجاز الدولية
Sputnik Grigory Sisoev
أوركسترا الجاز إيغور بوتمن

وحسب الموسيقي الروسي فإنه لم يكن يتوقع أبدا أن يشغل المكانة الأولى في تلك المسابقة العالمية المرموقة رغم أنه كان يحلم منذ طفولته بالمشاركة فيها.

وأوضح أن ولعه بالغيتار وموسيقى الجاز بدأ منذ أيام الطفولة حين أهداه أبوه مجموعة من أسطوانات فرق الروك الموسيقية الغربية مثل Deep Purple و The Beatl وغيرها.

أما المشاركة في أوركسترا الجاز بقيادة المايسترو، إيغور بوتمن، فساعدته في تعلم التعاون مع الأوركسترا واكتساب القدرة على الارتجال.

يذكر أن اهتمامات بوبوجي، لا تتقيد اليوم بالجاز فقط بل وبأنواع موسيقية أخرى.

المصدر: تاس

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