مكتبة روسيا العامة للآداب الأجنبية تحتفل بـ "أيام الثقافة المصرية"

تفتتح اليوم في مكتبة روسيا العامة للآداب الأجنبية وسط العاصمة موسكو أيام الثقافة المصرية في روسيا، تحت رعاية المكتب الثقافي المصري بالسفارة المصرية لدى روسيا.

RT

وسوف يفتتح أيام الثقافة المصرية في روسيا رئيس مكتبة روسيا العامة للآداب الأجنبية ميخائيل شيبيل، والسفير المصري، إيهاب طلعت نصر، وكذلك المستشار الثقافي ورئيس البعثة التعليمية في السفارة، الدكتور محمد نصر الجبالي.

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تأتي تلك "الأيام" على أعتاب عام 2020، الذي يمثل عام الثقافة المصرية الروسية، وفقا لاتفاق بين الرئيسين المصري، عبد الفتاح السيسي، والروسي، فلاديمير بوتين، وفي ظل نمو واضح للعلاقات المصرية الروسية، على كافة المستويات السياسية والاقتصادية، وفي ظل رغبة واضحة من الجانبين في دفع ذلك الزخم في العلاقات الثنائية نحو تعزيز العلاقة في المجالات الثقافية والتعليمية والإنسانيات بشكل عام، استمرارا لتاريخ طويل من علاقات تضرب بجذورها في عمق التاريخ.

تتضمن مراسم الافتتاح عزف بعض الألحان المصرية يؤديها عازف العود/ باسم الأشقر، ثم محاضرة مختصرة "مصر – حكمة حضارة عمرها آلاف السنين".

وتستمر فعاليات "الأيام" حتى 16 ديسمبر الجاري وتتضمن عرضا من المكتب الثقافي يحتوي مقتنيات المكتب، إلى جانب إلى معرض للبرديات، وآخر للصور الفوتوغرافية واللوحات الفنية، وثالث للكتب يتضمن مقتنيات المكتب الثقافي المصري، وكذلك الكتب التي تمتلكها مكتبة روسيا العامة للآداب الأجنبية باللغة العربية.

المصدر: RT