أول عرض لفيلم روسي عن تدخل سكان كواكب أخرى

استطاع المشاهدون الأوائل تقييم فيلم بلوك بستر الخيالي "التدخل" للمخرج الروسي المعروف، فيودور بوندارتشوك.

وذلك أثناء العرض الأول في موسكو على الخبراء وممثلي الصناعة السينمائية الروسية.

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واستخدم المخرج في فيلمه تكنولوجيا IMAXالتي تجعله أكبر بعدا. وقال" يعد هذا العرض هاما جدا بالنسبة إلي، إذ أن الذين شاهدوه اليوم سيتولون عرضه في دور السينما الروسية بعد شهر، مع العلم أن كل مشهد من الفيلم تعرض للمعالجة الكمبيوترية. أما الفيلم فإنه عبارة عن قصة خيالية للحب والصراع والغفران".

وشارك في تصويره نجوم السينما الروسية، ألكسندر مينشيكوف، سيرغي غارماش، إرينا ستارشينباوم وغيرهم.

يذكر أن فيلم "التدخل" له علاقة مباشرة بفيلم "الجاذبية" الخيالي من إخراج بوندارتشوك أيضا وبمشاركة الفنانين أنفسهم. ويروي قصة حب بين فتاة موسكوفية ورجل من كوكب آخر في مجرة أخرى.

وسيعرض الفيلم في دور السينما الروسية في عطلة عيد رأس السنة والميلاد التي تبدأ في 1 يناير القادم.

المصدر: فيستي