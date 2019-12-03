وفاة المطرب الشعبي المصري شعبان عبد الرحيم

توفي الفنان المصري الشعبي شعبان عبد الرحيم اليوم الثلاثاء عن سن ناهز 62 عاما في مستشفى المعادي العسكري.

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وظهر عبد الرحيم مؤخرا في حفل غنائي بالسعودية جالسا على كرسي متحرك، مما أثار ردود فعل واسعة وجدلا حول حالته الصحية.

وأحيا حفلا غنائيا في منطقة البوليفارد ضمن "موسم الرياض"، الذي تنظمه هيئة الترفيه السعودية، وهو يجلس على كرسي متحرك، إذ لم يقدر ع الصمود واقفا فترات طويلة، وخلفه تعزف الفرقة الموسيقية.

ونشر رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، على حسابه في موقع "تويتر" مقطع فيديو من الحفل يوثق المطرب المصري وهو يغني جالسا.

ناصر حاتم

المصدر: RT