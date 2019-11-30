شاهد.. مطرب مصري يقدم حفلا غنائيا في السعودية جالسا على كرسي متحرك

ظهر المطرب المصري الشعبي، شعبان عبد الرحيم، في حفل غنائي بالسعودية ضمن فعاليات "موسم الرياض" جالسا على كرسي متحرك، مما أثار ردود فعل واسعة وجدلا حول حالته الصحية.

وأحيا عبد الرحيم، حفلا غنائيا في منطقة البوليفارد ضمن "موسم الرياض"، الذي تنظمه هيئة الترفيه السعودية، وهو يجلس على كرسي متحرك، إذ لم يقدر ع الصمود واقفا فترات طويلة، وخلفه تعزف الفرقة الموسيقية.

ونشر رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، على حسابه في موقع "تويتر" مقطع فيديو من الحفل يوثق المطرب المصري وهو يغني جالسا.

وذكرت بعض وسائل الإعلام المصرية أن عبد الرحيم قدم الحفل جالسا على كرسي متحرك بسبب تعرضه لأزمة صحية في الأيام الأخيرة.

وشهدت العاصمة السعودية في الأشهر الماضية عشرات الفعاليات الترفيهية من أنواع مختلفة في إطار "موسم الرياض"، آخر مواسم المملكة الـ11 التي أطلقت في البلاد عام 2019 في إطار جهود السلطات لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية وخليجية