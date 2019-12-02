الفنان السوري أيمن زيدان ينشر صورة له مع والدته قبل 58 عاما

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلامية صورة للفنان السوري الشهير، أيمن زيدان، تجمعه مع والدته قبل 58 عاما، معلقا: " أمي أهم معاني حياتي".

ونقل موقع "داماس تايمز"، عن مصادر مطلعة أن الفنان زيدان نشر هذه الصورة قائلا: "حكايتي مع أمي أكبر من أن تحيط بها الكلمات.. أمي أهم معاني حياتي.. ينبوع تفاؤل يغتال إحباطي وحزني.. ريحانة عمري وفرحه المتبقي.. قديسة سكنها دفء الدنيا".



وتابع: "حملت في ثنايا قلبها الكبير هموم ومعاناة أسرة متوسطة واجه فيها الأب الحياة بشرف وعاندها بطموحات بسيطة.. كانت متطلبات الحياة لصا سرق من والدي كل الوقت من أجل تأمين احتياجات أسرة أفرادها عشرة أشخاص، فكانت أمي شريكة همومنا وأحلامنا".

وأضاف: "تولت بمهارة ملفتة أن تزرع فينا قيما وطموحات حقيقية، منذ رحيل والدي الموجع صارت أمي منارتي الوحيدة لشاطئ الحياة الآمن. الحضن الأكثر صدقاً وأماناً في هذا العمر.. حماك الله يا فرحي.. صورة قبل 58 سنة".

المصدر: داماس تايمز