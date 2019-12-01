أصالة تذرف الدموع أثناء أدائها أغنية "ذاك الغبي"

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤثرا للفنانة السورية، أصالة نصري، وهي تبكي على خشبة المسرح في الرياض، أثناء أدائها أغنيتها "ذاك الغبي".

وفي الفيديو كانت أصالة تغني قائلة "اللي كنت أنت عيونه.. كنت أول من يخونه"، لتتوقف فجأة عن الغناء حيث لم تتمالك نفسها لتذرف الدموع أمام الجماهير.

هذا وأحيت الفنانة أصالة حفلا غنائيا، يوم الجمعة، ضمن موسم الرياض على مسرح الفنان الراحل، أبو بكر سالم، في منطقة البوليفارد.

وقدمت أصالة نصري العديد من أغانيها الشهيرة، وبدأت الحفل بأغنية "كان يهمني"، وغيرها من الأغاني.

وكانت وسائل إعلام عديدة تناقلت أنباء عن انفصال الفنانة السورية أصالة عن زوجها المصري المخرج، طارق العريان، بعد إشاعات عديدة حول علاقته الغرامية مع فنانة أخرى.

المصدر: مواقع تواصل اجتماعي