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فستان رانيا وقبلات الفنانين تشعل "القاهرة السينمائي" (صور)

الثقافة والفن

فستان رانيا وقبلات الفنانين تشعل
RT
فستان رانيا وقبلات الفنانين تشعل "القاهرة السينمائي"
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شهد حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41 العديد من المشاهد المتميزة للنجوم الذين تواجدوا على السجادة الحمراء.

ومن أهم أبطال هذه المشاهد الفنان، خالد سليم، والفنانة، لقاء الخميسي، خصوصا مع رقصتهما معا، كما لفتت بدلة الفنان، أحمد فهمي، الحمراء، وقبلة الفنانة، عبير صبري، لزوجها، وفستان رانيا يوسف المقفول، الأنظار أثناء الحفل.

وحظر الاختتام عدد كبير من النجوم، منهم، حلا شيحة، وهنا شيحة، وأحمد فهمي، وليلى علوي، وإنجي المقدم، والنجمة العالمية ناتالي إيمانويل، بالإضافة إلى حضور وزيرة الثقافة المصرية، إيناس عبد الدايم.

كما حرص على الحضور أيضا كل من الفنان أحمد داود وزوجته علا رشدي، وبوسي شلبي، ورزان مغربي، ومفيدة شيحة، وإيمان العاصي، وميس حمدان، وآخرون.

فستان رانيا وقبلات الفنانين تشعل
فستان رانيا وقبلات الفنانين تشعل
فستان رانيا وقبلات الفنانين تشعل
فستان رانيا وقبلات الفنانين تشعل
فستان رانيا وقبلات الفنانين تشعل
فستان رانيا وقبلات الفنانين تشعل
فستان رانيا وقبلات الفنانين تشعل
فستان رانيا وقبلات الفنانين تشعل
فستان رانيا وقبلات الفنانين تشعل
فستان رانيا وقبلات الفنانين تشعل
فستان رانيا وقبلات الفنانين تشعل
فستان رانيا وقبلات الفنانين تشعل
فستان رانيا وقبلات الفنانين تشعل
فستان رانيا وقبلات الفنانين تشعل
فستان رانيا وقبلات الفنانين تشعل
فستان رانيا وقبلات الفنانين تشعل

المصدر: RT

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