الألم يجبر مادونا على إلغاء حفلاتها!

أعلنت المغنية الشهيرة مادونا عن إلغاء 3 حفلات من جولتها الموسيقية Madame X لأسباب صحية تتعلق بآلام شديدة تعرضت لها.

واعتذرت الفنانة عبر صفحتها على "إنستغرام" من جمهورها وقالت: "أرجوكم سامحوني على هذا التحول في الأحداث، استعراضاتي تجلب لي الكثير من السعادة، إلغاؤها عقاب لي، لكن الألم الذي أشعر به قوي جدا لدرجة أنني بحاجة للراحة وسماع نصيحة الأطباء كي أتعافى وأعود أقوى وأحسن لمعاودة العمل".

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وأشار الموقع الرسمي لمادونا على الإنترنت إلى أن الحفلات الملغاة كانت مقررة في بوسطن في الـ 30 من نوفمبر الجاري، والأول والثاني من ديسمبر.

وأكد أن الحفلات ستلغى ولن يتم تأجيلها لمواعيد أخرى بسبب جدول الجولات المزدحم لمادونا، وسيتم إعادة ثمن البطاقات لأصحابها.

المصدر: نوفوستي