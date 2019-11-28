الألم يجبر مادونا على إلغاء حفلاتها!
أعلنت المغنية الشهيرة مادونا عن إلغاء 3 حفلات من جولتها الموسيقية Madame X لأسباب صحية تتعلق بآلام شديدة تعرضت لها.
واعتذرت الفنانة عبر صفحتها على "إنستغرام" من جمهورها وقالت: "أرجوكم سامحوني على هذا التحول في الأحداث، استعراضاتي تجلب لي الكثير من السعادة، إلغاؤها عقاب لي، لكن الألم الذي أشعر به قوي جدا لدرجة أنني بحاجة للراحة وسماع نصيحة الأطباء كي أتعافى وأعود أقوى وأحسن لمعاودة العمل".
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Please forgive this unexpected turn of events. Doing my show every night brings me so much joy and to cancel is a kind of punishment for me but the pain I’m in right now is overwhelming and I must rest and follow doctors orders so i can come back stronger and better and continue the Madame ❌ journey with all of you. #madamextheatre
وأشار الموقع الرسمي لمادونا على الإنترنت إلى أن الحفلات الملغاة كانت مقررة في بوسطن في الـ 30 من نوفمبر الجاري، والأول والثاني من ديسمبر.
وأكد أن الحفلات ستلغى ولن يتم تأجيلها لمواعيد أخرى بسبب جدول الجولات المزدحم لمادونا، وسيتم إعادة ثمن البطاقات لأصحابها.
المصدر: نوفوستي