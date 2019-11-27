مهرجان القاهرة السينمائي يصور النجوم بتقنية Starbot

احتفى مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41 بالنجوم والحضور عبر تصويرهم بطريقة مميزة تستخدم في حفلات الأوسكار.

واستخدم المصورون في المهرجان تقنية Starbot الشهيرة المستعملة في هوليوود، والتي تعتمد على تصوير حركة قصيرة للفنان بتقنية التصوير البطيء، لتظهر نتيجة مميزة عن الصور العادية.

ونشر الحساب الرسمي للمهرجان في صفحته على "إنستغرام" أبرز الفيديوهات التي التقطت للنجوم والفنانين العرب والأجانب الذين حضروا فعالياته.

ومن بين أبرز النجوم العرب الذين تم تصويرهم بتلك التقنية كانت الفنانة المصرية يسرا، بفيديو مميز خلال الافتتاح.

كما ظهرت من بين الفيديوهات لقطات للفنانة حلا شيحا وهي توجه قبلة للمعجبين عبر الكاميرات، والفنانة اللبنانية نور.

والتقط لفريق عمل الدورة 41 للمهرجان أيضا فيديو مميز يظهر الحماس والاستعداد لخوض فعاليات المهرجان.

المصدر: وكالات