مهرجان القاهرة السينمائي يصور النجوم بتقنية Starbot
احتفى مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41 بالنجوم والحضور عبر تصويرهم بطريقة مميزة تستخدم في حفلات الأوسكار.
واستخدم المصورون في المهرجان تقنية Starbot الشهيرة المستعملة في هوليوود، والتي تعتمد على تصوير حركة قصيرة للفنان بتقنية التصوير البطيء، لتظهر نتيجة مميزة عن الصور العادية.
ونشر الحساب الرسمي للمهرجان في صفحته على "إنستغرام" أبرز الفيديوهات التي التقطت للنجوم والفنانين العرب والأجانب الذين حضروا فعالياته.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
We brought the Starbot straight from Hollywood to the #CIFF41 Opening Ceremony red carpet, where our stars could have some fun, and strut their stuff! من هوليود إلي إفتتاح مهرجان القاهرة السنيمائي الدولي في دورته الواحد والأربعين..أحدث تقنيات تصوير النجوم! #CIFF41 Starbot
ومن بين أبرز النجوم العرب الذين تم تصويرهم بتلك التقنية كانت الفنانة المصرية يسرا، بفيديو مميز خلال الافتتاح.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
We brought the Starbot straight from Hollywood to the #CIFF41 Opening Ceremony red carpet, where our stars could have some fun, and strut their stuff! من هوليود إلي إفتتاح مهرجان القاهرة السنيمائي الدولي في دورته الواحد والأربعين..أحدث تقنيات تصوير النجوم! #CIFF41 Starbot @colewalliser
كما ظهرت من بين الفيديوهات لقطات للفنانة حلا شيحا وهي توجه قبلة للمعجبين عبر الكاميرات، والفنانة اللبنانية نور.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
We brought the Starbot straight from Hollywood to the #CIFF41 Opening Ceremony red carpet, and our very own team took the spotlight! من هوليود إلي إفتتاح مهرجان القاهرة السنيمائي الدولي في دورته الواحد والأربعين..أحدث تقنيات تصوير النجوم! #CIFF41 Starbot @colewalliser
والتقط لفريق عمل الدورة 41 للمهرجان أيضا فيديو مميز يظهر الحماس والاستعداد لخوض فعاليات المهرجان.
المصدر: وكالات