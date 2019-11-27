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بوتين يفتتح نصب الكاتب الروسي دانييل غرانين في بطرسبورغ

الثقافة والفن

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شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حفل افتتاح نصب تذكاري للروائي الراحل دانييل غرانين في سان بطرسبورغ، ووضع الزهور عليه.

وكان الرئيس الروسي قد أعلن أن العام 2019 سيكون عام غرانين تكريما لذكراه.  

وغرانين هو أحد محاربي الحرب الوطنية العظمى، وأولى اهتماما كبيرا في رواياته لموضوع الحرب والحصار النازي لمدينة لينينغراد (سان بطرسبورغ حاليا) أثناء تلك الحرب. 

مُنح غرانين الذي توفى صيف العام 2017، لقب المواطن الفخري لسان بطرسبورغ. 

والنصب المخصص للكاتب عبارة عن تمثال مصبوب من البرونز، يبلغ طوله مترين ويظهر غرانين جالسا على كرسي وهو يقرأ كتابا. وأقيم النصب في منطقة "نيفسي" بالمدينة.

المصدر: RT

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