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المطرب السوري ذياب مشهور يبكي أثناء تكريمه

الثقافة والفن

المطرب السوري ذياب مشهور يبكي أثناء تكريمه
RT
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دموع الفنان السوري "ذياب مشهور" أثناء تكريمه كانت أبرز ما أثار الاهتمام في احتفالية يوم الثقافة التي أقامتها وزارة الثقافة السورية

وكان مشهور بسنواته الـ 73 الوحيد الذي لم يقدر على اعتلاء المنصة لاستلام الجائزة، فوصلته وهو على كرسيه، حينها لم يتمالك نفسه وأجهش بالبكاء.

المطرب السوري ذياب مشهور يبكي أثناء تكريمه
RT

 ويُعد مشهور من أشهر المطربين الشعبيين في سوريا، ولد في دير الزور عام 1946 في بلدة الموحسن، التي اشتهرت باسم "موسكو الصغرى" لارتفاع نسبة حائزي التعليم العالي فيها.

غنى التراث الفراتي، واشتهر محليا وعربيا خاصة بعد مشاركته الفنان دريد لحام في الأعمال الدرامية، ومن أغانيه: "يا بوردين، عالماية، طولي يا ليلة"

 يذكر أن الاحتفالية شهدت أيضا تكريم عدد من الشخصيات في مجالات الفن والأدب، والإعلام.

أسامة يونس- دمشق

 

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