مواطنون روس يتبرعون لإنقاذ البندقية من الغرق

قام المواطنون الروس بجمع التبرعات وقد سلموا مبلغا قدره مليون يورو لسفارة إيطاليا لدى موسكو وذلك بغية مساعدة مدينة البندقية الإيطالية وآثارها التي تعرضت لفيضان لم يسبق له مثيل.

وساهم في جمع التبرعات المدير الفني لمسرح " ماريينسكي" فاليري غيرغييف ورجال أعمال في موسكو.

وأفادت وسائل الإعلام الروسية بأن، غيرييف، التقى سفير إيطاليا لدى روسيا، باسكوالي تيراتشانو، الذي حضر إلى منتدى بطرسبورغ الثقافي الدولي وتعهد بتقديم الدعم المالي للبندقية.

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وقالت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية إن فناني مسرح "ماريينسكي" سيقيمون عرضا خيريا في السفارة الإيطالية حيث انطلقت الثلاثاء 19 نوفمبر حملة جمع التبرعات لمساعدة البندقية وآثارها المغمورة بالماء.

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بأن المياه غمرت 80% من مباني المدينة بعد أن ارتفع منسوب الماء نحو مترين تقريبا. وأعربت سلطات البندقية عن قلقها حول الآثار الحضارية المعرضة للخطر.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا