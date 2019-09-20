بدء جولة أوركسترا السلام العالمي في بطرسبورغ وموسكو

أفادت المتحدثة باسم مسرح "ماريينسكي" في بطرسبورغ، يكاترينا أوردوفسكايا، بأن أوركسترا السلام العالمي سيكون أول فرقة موسيقية دولية تقدم في المسرح عرضا لها بالموسم الموسيقي الجديد.

وسيقام أول حفل موسيقي للأوركسترا يوم 5 أكتوبر في قاعة الاحتفالات لمسرح" ماريينسكي" في بطرسبورغ. ويضم برنامج الحفل سيمفونية لودفيغ فان بيتهوفن السادسة وسيمفونية فرانز شوبرت التاسعة.

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وسيقدم الأوركسترا البرنامج ذاته يوم 6 أكتوبر المقبل في قاعة "زاريادي" الموسيقية بموسكو.

وأضافت، يكاترينا أوردوفسكايا، أن أوركسترا السلام العالمي سبق له أن قدم عروضا في بطرسبورغ عام 2003 عندما احتفلت المدينة بالذكرى الـ300 لتأسيسها.

وأوضحت أن الأوركسترا تم تأسيسه عام 1995 من قبل المايسترو المجري، غيورغ شولتي، ليقدم حفلا موسيقيا بمناسبة الذكرى الـ50 لتأسيس منظمة الأمم المتحدة وأنه ضم موسيقيين بارزين يمثلون 40 بلدا.

وتولى قيادته بعد وفاة مؤسسه، غيورغ شولتي، المايسترو الروسي، فاليري غيرغييف.

كان أوركسترا السلام العالمي بقيادة، فاليري غيرغييف، يقوم منذ عام 2005 إلى حد الآن بالجولات الموسيقية العالمية العديدة، بما فيه الجولة بمناسبة الذكرى الـ60 لانتهاء الحرب العالمية الثانية والذكرى الـ100 للحرب العالمية الأولى وغيرهما حيث زار بكين وكراكوف وبرلين والقدس وستوكهولم وبودابست وروتردام وبروكسل وغيرها من مدن العالم.

المصدر: تاس.

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