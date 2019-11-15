منتدى بطرسبورغ الثقافي يكشف عن البرنامج الثقافي لبطولة أوروبا بكرة القدم

شهد اليوم الثاني لأعمال منتدى بطرسبورغ الثقافي الدولي الثامن أمسيات أدبية وموسيقية وندوات بمشاركة الخبراء في مجال الفن المعماري والسيرك، إلى جانب عرض لمسرحية صينية.

كما كشف المنتدى عن البرنامج الثقافي الذي سوف تتضمنه بطولة أوروبا بكرة القدم - 2020 في بطرسبورغ.

وافتتح برنامج اليوم الثاني للمنتدى بعقد مؤتمر "الذكرى الـ75 للنصر العظيم وانعكاساته في السينما والأدب والمسرح".

واستضاف متحف الأرميتاج ندوة "سيتي – بريك" التي سلطت الضوء على مشاكل ثقافية وسياحية للمدن الكبرى وندوة أخرى عن آفاق تطور صناعة أفلام الرسوم المتحركة في روسيا.

ويركز المنتدى تقليديا على مشاكل وتناقضات قائمة بين النظرية وممارساتها. كرست إلى تلك المشاكل الندوة الثقافية بعنوان "مجال الثقافة وحدود المسموح بها".

وعقدت في إطار المنتدى الطاولة المستديرة بعنوان "استراتيجية المتاحف وسمعتها" حيث بحث المشاركون برنامجا بعنوان "استراتيجية عمل المتاحف الروسية لغاية عام 2030 " الذي أقره اتحاد المتاحف الروسية.

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وشهد المنتدى اليوم، 15 نوفمبر، تأسيس جمعية المهرجانات الروسية وإقرار نظامها الداخلي.

أما افتتاح منتدى "عيد الجاز – 2019" الدولي الذي أقيمت مراسمه الساعة 12 في ساحة دفورتسوفايا ببطرسبورغ فلفت أنظار كل عشاق الجاز الروس والأجانب.

من الفعاليات الأخرى التي أقيمت اليوم في بطرسبورغ في إطار المنتدى: الندوة التي بحثت مشاكل المتنزهات في المدن الكبرى، الاجتماع الذي عقد بمناسبة حلول الذكرى الـ100 للسيرك الحكومي الروسي، إقامة معرض "الفن الصيني المعاصر"، الندوة التاريخية الثقافية المكرسة إلى مجمع " غيبيكلي – تيبه" الحضاري التركي الذي بلغ عمره 14 ألف عام، مسرحية "الأمير، لان لينغ"، التي أتى بها إلى بطرسبورغ مسرح الدراما الصيني الحكومي وغيرها من الفعاليات الثقافية.

أما نائبة رئيس الوزراء أولغا غولوديتس، فكشفت في إطار ندوة المحاضرات "الثقافة" عن البرنامج الثقافي لبطولة أوروبا بكرة القدم - 2020 في بطرسبورغ.

المصدر: إنترفاكس