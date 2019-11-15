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شيرين تقبل يد معجب سويسري في السعودية

الثقافة والفن

شيرين تقبل يد معجب سويسري في السعودية
شرين عبد الوهاب
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أحيت الفنانة المصرية، شيرين عبدالوهاب، حفلا غنائيا ضمن حفلات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، رفقة الفنانين راغب علامة ووليد توفيق.

وأظهر مقطع فيديو متداول شيرين وهي توقف الحفل حين صعد معجب سويسري كبير في السن، يحرص دوما على حضور حفلاتها في كل دول العالم، إلى المسرح.

وقامت شيرين بتحية المعجب وتقبيل يده أمام الجمهور، معبرة عن حبها له قائلة باللغة الإنجليزية: "I love you"، واختتمت حديثها: "ربنا يستر عليك من حسام جوزي!".

وأضافت النجمة المصرية مخاطبة جمهورها: "أنا عرفت حاجة إمبارح إن انتوا هنا بتسموني شيرين الحب وانتوا الحب نفسه وألف شكر".

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معجب من حفل شيرين عبد الوهاب

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المصدر: وكالات

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