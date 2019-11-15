العرض الأول لفيلم مصري روسي في القاهرة

يستقبل المركز الروسي للعلوم والثقافة بالقاهرة في السابعة مساء يوم الأحد القادم، 16 نوفمبر، العرض الأول لفيلم "ماتروشكا" المصري الروسي المشترك بمسرح تشايكوفسكي بالمركز.

وتدور أحداث الفيلم حول 4 فتيات روسيات يسافرن إلى مصر بحثا عن الأمان عقب تفكك الاتحاد السوفيتي، أوائل التسعينيات من القرن الماضي، وهو من بطولة مجموعة من الممثلين المصريين والعرب والروس، منهم، منذر رياحنة وأحمد عزمي ومحمد نور وياسر الطوبجي وأحمد جمال سعيد وأيمن منصور، والفنانات الروسيات يكاترينا كوفالشوك وأيرينا فولكوفا وماريا ريفال وبوبلينا جرانتس وأنستاسيا أكتوفا. الفيلم مأخوذ عن رواية "ابتسم أنت في مصر"، للكاتبة الروسية، يلينا سيريبريكوفا، والكاتب المصري، عماد السباعي. يعقب العرض ندوة مع صناع الفيلم يديرها مدير النشاط الثقافي بالمركز الروسي للعلوم والثقافة، شريف جاد.

RT

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والدمية الروسية أو "الماتريوشكا" أو كما ترجمها صناع الفيلم "ماتروشكا" هي عبارة عن دمية تقليدية روسية تحتوي داخلها على دمى متشابهة بأحجام متناقصة، بحيث تحوي الأكبر الأصغر وهكذا. وتصنع هذه الدمى عادة من الخشب، ويختلف طرازها ورسوماتها بحسب الصانع. ويعود تاريخ هذه الدمى إلى عام 1890 من قبل فازيلي زفيوزدوشكين، واشتق الاسم من "ماترونا"،وهو اسم علم روسي مؤنث وتدليله "ماتريوشكا". أما أول زخرفة لهذه الدمى فكانت للفنان سيرغي ماليوتين.

المصدر: RT