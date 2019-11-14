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سوثبي تبيع لوحة كلود مونيه بمبلغ 27.6 مليون دولار

الثقافة والفن

سوثبي تبيع لوحة كلود مونيه بمبلغ 27.6 مليون دولار
Twitter.com
صورة أرشيفية
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باعت دار المزادات "سوثبي" هاتفيا لمشتر مجهول لوحة الفنان التشكيلي الانطباعي الفرنسي المشهور من القرن الـ19، كلود مونيه، مقابل 27.6 مليون دولار.

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وأفادت صحيفة Artnews بأن الحجم الإجمالي لمبيعات الأعمال الفنية الطليعية في سوثبي بلغ العام الجاري 209 ملايين دولار. بينما انخفض هذا الحجم بـ100 مليون دولار مقارنة بمبيعات العام الماضي حيث بلغ 315.4 مليون دولار.

وقالت الصحيفة إن العام الجاري شهد بيع 42 عملا فنيا، 35 منها بيعت بأكثر من مليون دولار. وتجاوز سعر 4 أعمال 10 ملايين دولار. وتخطى سعر عمل واحد فقط 25 مليون دولار وهي لوحة كلود مونيه  "تشارينغ كروس بريدج" (1903).

ما برر توقعات الخبراء بالنسبة إلى سعر تلك اللوحة بين 20 و30 مليون دولار.

ومع ذلك فإن العام الماضي شهد بيع 7 أعمال فنية في سوثبي بسعر يزيد عن 20 مليون دولار.

المصدر: نوفوستي

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