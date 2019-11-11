هيفاء وهبي تؤجل إطلاق "أشباح أوروبا"!

سارعت النجمة هيفاء وهبي لتأجيل إطلاق فيلمها الجديد "أشباح أوروبا" في القاهرة وبيروت، بسبب تقلب بلادها على صفيح ساخن مع الاحتجاجات الشعبية العارمة التي تجتاح لبنان منذ 17 أكتوبر.

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وذكرت بوابة "أخبار اليوم" المصرية أن التأجيل جاء لسببين، أولهما الاحتجاجات العارمة التي ما زالت قائمة في بلد النجمة لبنان حتى الآن، وثانيهما اعتذار النجم السوري معتصم النهار عن الحضور بسبب انشغاله بتصوير مسلسل آخر.

وكانت هيفاء تنوي إقامة حفل كبير لإطلاق هذا الفيلم ما بين القاهرة وبيروت، لكن الظروف القاهرة أدت إلى تأجيل الفيلم من قبل هيفاء والشركة المنتجة معا.

يذكر أن الفيلم قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار الثلاثي أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج المخرج الشاب محمد حماقي.

المصدر: بوابة "أخبار اليوم"