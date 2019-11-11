هيفاء وهبي تؤجل إطلاق "أشباح أوروبا"!
سارعت النجمة هيفاء وهبي لتأجيل إطلاق فيلمها الجديد "أشباح أوروبا" في القاهرة وبيروت، بسبب تقلب بلادها على صفيح ساخن مع الاحتجاجات الشعبية العارمة التي تجتاح لبنان منذ 17 أكتوبر.
وذكرت بوابة "أخبار اليوم" المصرية أن التأجيل جاء لسببين، أولهما الاحتجاجات العارمة التي ما زالت قائمة في بلد النجمة لبنان حتى الآن، وثانيهما اعتذار النجم السوري معتصم النهار عن الحضور بسبب انشغاله بتصوير مسلسل آخر.
البوستر التشويقي لفيلم #أشباح_أوروبا— Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) ٧ أكتوبر ٢٠١٩
إنتاج: Snapers Production
بطولة: هيفاء وهبي-أحمد الفيشاوي-مصطفى خاطر
قصة: كريم فاروق
سيناريو وحوار: أمين جمال-محمد أبو السعد -شريف يسري
إخراج: محمد حماقي#أشباح_أوروبا#سينما#فيلم#تشويقي#مغامرات#تمثيل#أوروبا#مصر#renegades_of_europepic.twitter.com/AsPLm8ZDfw
وكانت هيفاء تنوي إقامة حفل كبير لإطلاق هذا الفيلم ما بين القاهرة وبيروت، لكن الظروف القاهرة أدت إلى تأجيل الفيلم من قبل هيفاء والشركة المنتجة معا.
يذكر أن الفيلم قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار الثلاثي أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج المخرج الشاب محمد حماقي.
المصدر: بوابة "أخبار اليوم"