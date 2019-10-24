هيفا وهبي للرئيس عون: خطابك زاد تمسك الشعب بالثورة والتغيير أكثر وأكثر

اتفقت تعليقات بعض الفنانين اللبنانيين على كلمة رئيس البلاد ميشال عون اليوم، على ضرورة رحيل السلطة العاجزة، واعتبروا أن أي شخص ينصب نفسه مندوبا عن الثورة هو خائن للشعب اللبناني.

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وقالت الفنانة هيفا وهبي في تغريدة على "تويتر": "كنت متوقعة خطاب يضاهي أهمية الثورة. معليش دولة الرئيس 2 مليوني نسمة 8 أيام بالشارع وآخر شي بتطلع بتقول كلمتين مقطشين تقطيش ما زادوا شي غير تمسك الشعب بالثورة والتغيير اكتر واكتر!".

كنت متوقعة خطاب يضاهي أهمية الثورة

معليش دولة الرئيس 2 مليون نسمة 8ايام بالشارع واخر شي بتطلع بتقول كلمتين مقطشين تقطيش ما ذادوا شي غير تمسك الشعب بالثورة والتغيير اكتر واكتر! #لبنان_ينتقض#لبنان_ثورة — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩

وقال الممثل بديع أبو شقرا في تغريدة: "منرجع منعيد، هذه السلطة العاجزة ليست قادرة على الإصلاح، وأي شخص ينَصِّب نفسه مندوب عن الثّورة هو خائن للشّعب اللبناني".

منرجع منعيد، هذه السلطة العاجزه ليست قادرة على الإصلاح، واي شخص ينَصِّب نفسه مندوب عن الثّورة هو خائن للشّعب اللبناني.#البلد_للناس#ثورة#القوة_للناس — Badih Abou Chakra (@AbouChakraBadih) ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩

واعتبر الفنان راغب علامة في تغريدة على "تويتر" أن "الشعب بحاجة الى إجراءات سريعة مش كلام ووعود! الوعود صار لها من سنة 1992 ما غابت... ولا مرة طبقتوا سطر من البيان الوزاري ولا حتى كلمة من اللي وعدتونا فيه. شبعنا حكي".

الشعب بحاجة الى إجراءات سريعة مش كلام ووعود!!! الوعود صارلها من سنة ١٩٩٢ ما غابت... ولا مرة طبقتوا سطر من البيان الوزاري ولا حتى كلمة من اللي وعدتونا فيه. #شبعنا_حكي#شبعنا_وعود بدنا تنفيذ .. #خلص_الحكي — Ragheb Alama (@raghebalama) ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩

أما الممثلة والمخرجة عايدة صبرا فاكتفت بالضحك بعد سماعها الكلمة الرئاسية.

هههههههههههه — Aida Sabra (@AidaaaTheBest) ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩

المصدر: RT