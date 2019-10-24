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هيفا وهبي للرئيس عون: خطابك زاد تمسك الشعب بالثورة والتغيير أكثر وأكثر

أخبار العالم العربي

هيفا وهبي للرئيس عون: خطابك زاد تمسك الشعب بالثورة والتغيير أكثر وأكثر
AFP
الفنانة هيفاء وهبي
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اتفقت تعليقات بعض الفنانين اللبنانيين على كلمة رئيس البلاد ميشال عون اليوم، على ضرورة رحيل السلطة العاجزة، واعتبروا أن أي شخص ينصب نفسه مندوبا عن الثورة هو خائن للشعب اللبناني.

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وقالت الفنانة هيفا وهبي في تغريدة على "تويتر": "كنت متوقعة خطاب يضاهي أهمية الثورة. معليش دولة الرئيس 2 مليوني نسمة 8 أيام بالشارع وآخر شي بتطلع بتقول كلمتين مقطشين تقطيش ما زادوا شي غير تمسك الشعب بالثورة والتغيير اكتر واكتر!".

وقال الممثل بديع أبو شقرا في تغريدة: "منرجع منعيد، هذه السلطة العاجزة ليست قادرة على الإصلاح، وأي شخص ينَصِّب نفسه مندوب عن الثّورة هو خائن للشّعب اللبناني".

واعتبر الفنان راغب علامة في تغريدة على "تويتر" أن "الشعب بحاجة الى إجراءات سريعة مش كلام ووعود! الوعود صار لها من سنة 1992 ما غابت... ولا مرة طبقتوا سطر من البيان الوزاري ولا حتى كلمة من اللي وعدتونا فيه. شبعنا حكي".

أما الممثلة والمخرجة عايدة صبرا فاكتفت بالضحك بعد سماعها الكلمة الرئاسية.

المصدر: RT

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