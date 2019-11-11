في أول لقاء معه.. رامي عز الدين يتحدث بحرقة عن أخيه هيثم زكي

تحدث رامي عز الدين، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي عن الفقيد قائلا: "مش مصدق لحد دلوقتي وفاته لأن الأمر أشبه بالكابوس"، مؤكدا حبه الكبير له وأنه كان مشغولا عليه.

وقال في حوار تلفزيوني: "لما صحيت اليوم ده حسيت إن فيه حاجة مش بعيد، صدمة جامدة، وكنت أول مرة أشوف بابا حزين جدا، مكنش عاوز يقولي، كنت فاكره كابوس ومش مصدق، افتكرته بيهزر" مضيفًا أنه تيقن ‏فيما بعد من الأمر ودخل في حالة حزن شديدة‎."‎

وذكر أن "هيثم كان يعاني من صداع لفترة قصيرة وخلالها كان يشتكي من أنه غير قادر على النوم بسبب ألم الصداع"، لافتا إلى أن الفنان الراحل كان حريصا على صحته وغذائه.

وأضاف أنه فقد والدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد وهو في سن الـ3 سنوات، وغادر مع والده البلاد، وعاشوا في لندن طوال الفترة الماضية وحتى الآن، موضحا أنه كان على تواصل دائم مع أخيه، قائلا: "هيثم كان عايز يجيلي لندن ويعيش معايا بعد الزواج من خطيبته إنجي".

وأشار إلى أن أخاه الراحل بالرغم من طيبته إلا أنه كان شخصا قويا، وكان ينظر إليه دائما بفخر، مؤكدا أنه كان يتمنى أن يكون متواجدا خلال تشييع جثمانه ودفنه.

وتابع: "عشت مع هيثم حتى بلغت السادسة من عمري، بعدها اضطررت إلى الذهاب للندن مع أبي، كان يريد أن يأخذ هيثم معنا لكنه فضل البقاء مع والده الفنان الراحل أحمد زكي".

وأضاف: "مرضاش يسيب أبوه وكنا بنحب بعض جدا، ولما كنا صغيرين كنا عايشين مع بعض، وبعدها بقينا دايما بنتكلم على الفيس وكنا بنحس إننا بنحب بعض".

وتابع رامي: "هيثم أخبرني منذ 3 أشهر أنه يريد السفر للندن ليعيش معي، كان ناوي يتجوز إنجي ويجوا لندن ‏يستقروا هنا ويشتغل معايا ويغير حياته.. كنا بنحب بعض جدا.. وعمر ما المشاعر اتغيرت بيننا".

وأوضح، أن أصدقاء هيثم الذين حضروا العزاء، مثل الفنان محمد إمام والفنان خالد سرحان والفنان عمر متولي، قدموا له التعازي والمواساة وأعربوا عن ندمهم لأنهم لم يقتربوا من هيثم في حياته ‏بالقدر الكافي، قائلا إنه شعر بالامتنان لهم لأنه أحس بكم الحب الذي يكنوه لهيثم، موضحا أن هيثم لم يكن يعاني من أي مشكلة ‏صحية.‏

وأضاف، أن هيثم كان يذكره دائما أنهما من أم واحدة، وأن ذلك أقوى من الصلة من جهة الأب، وأنه ‏كان يخبره بالنصائح التي اعتادت الراحلة هالة فؤاد على توجيهها له لأنه الأخ الأكبر، وأنه يجب عليه ‏الاعتناء برامي لأنه الأصغر.‏

وتابع قائلا: "هيثم تعرض لصدمات كثيرة في حياته، فهو فقد أمه ووالده وجده وجدته وخاله، ولكنه كان شخصا قويا ومحبوبا من الآخرين".

المصدر: وسائل إعلام مصرية