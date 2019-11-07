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"روسيا المصغرة" – مشروع فني جديد في موسكو

الثقافة والفن

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"روسيا المصغرة" هو اسم المشروع الفني، الذي قدمته في حديقة تساريتسينو مجموعة مهندسين من القرم، حيث عرضوا أشهر المعالم المعمارية التاريخية في روسيا، والتي صنعت بمقياس واحد على خمسين.

يعد معرض "روسيا المصغرة" واحدا من أكبر المشروعات في تاريخ بناء المجسمات المعمارية المصغرة، وهو ينافس "مجسم روسيا الكبير" في مدينة سان بطرسبورغ. ويسعى المشروع لترويج السياحة في روسيا وتعريف الناس بتاريخها الغني.

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