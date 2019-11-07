مصر.. حشود غفيرة تشيع جثمان هيثم أحمد زكي (فيديو)

شيع عدد كبير من الفنانين المصريين جثمان الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، بعد تأخر وصول جثمانه حوالي ساعتين.

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وتستمر مراحل التشييع من المسجد إلى مدافن الأسرة بأول طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، ليجاور والده الفنان أحمد زكي، ووالدته الفنانة هالة فؤاد، والتي توفيت في نفس عمر ابنها هيثم بسن 35 عاما.

وقد تكدست مجموعة كبيرة من نجوم الفن داخل المسجد، انتظارا لوصول الجثمان منذ صلاة الظهر.

وكان من أوائل النجوم الذين حضروا محمد هنيدي، باسم سمرة، أيتن عامر، لقاء الخميسي، محمد أمام، هشام ماجد، والمخرج علي بدرخان.

وأعقبهم بالحضور دلال عبد العزيز، وأمير شاهين، والمنتج أحمد السبكي، ورشوان توفيق، ونهال عنبر، وزينة، وبسمة، وخالد سرحان، وناهد السباعي، ومحمد عبدالرحمن، وسارة نخلة.

المصدر: وكالات