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مصر.. بكاء وانهيار الفنانات قبل تشييع جثمان الفنان هيثم أحمد زكي (فيديو)

الثقافة والفن

مصر.. بكاء وانهيار الفنانات قبل تشييع جثمان الفنان هيثم أحمد زكي (فيديو)
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تجمع عدد كبير من الفنانين والفنانات قرب مسجد مصطفى محمود، لتشييع جثمان الفنان هيثم أحمد زكي، والذي تم الإعلان عن وفاته فجر اليوم الخميس.

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وتأخر وصول جثمان الفنان المصري إلى المسجد، بسبب عدم وجود أقارب له يتسلمون جثمانه، حيث أصدر المحامي العام المصري قرارا بأن يتسلم الجثمان نقيب الفنانين أشرف زكي.

وبكت مجموعة من الفنانات قرب المسجد ومن ضمنهم ناهد السباعي، وزينة، بالإضافة إلى خطيبة الفنان المصري التي اكتشفت وفاته.

المصدر: وكالات

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