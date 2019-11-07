تفريغ كاميرات المراقبة قبل وفاة الفنان المصري هيثم أحمد زكي.. وتشريح جثته يكشف سبب موته

أكد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، أن وفاة الفنان هيثم أحمد زكي طبيعية، ولا توجد أي شبهات جنائية، حيث تم فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالعقار الذي يقيم به.

إقرأ المزيد

وأشار المصدر وفقا لصحيفة "اليوم السابع" المصرية، إلى أنه لم يتم العثور على أي أدلة تشير إلى وجود شبهة جنائية، مشيرا إلى أن قرار التشريح صدر من جانب النيابة لجثة الفنان، للتأكد من عدم وجود أي أسباب أخرى أدت إلى الوفاة.

ونوه المصدر بأن كل الدلائل تشير إلى أن الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية، حيث شعر الفنان بحالة إعياء خلال أداء تمارين الجيم، مما دفعه للتوجه لشراء دواء وعاد إلى شقته، ليفارق الحياة بعدها.

وقال المصدر أن خطيبة الفنان، وأمن العقار الذي يقيم به، اكتشفوا وفاته بعد مرور 24 ساعة، حيث انقطع الاتصال به، وهو ما دفعهم لإبلاغ مأمور قسم شرطة الشيخ زايد، الذي حصل على إذن من النيابة لكسر باب الشقة، الكائنة بالطابق الرابع، والعثور على جثته، بحمام الشقة يرتدى ملابسه.

وأمرت نيابة أول وثان الشيخ زايد، بالتصريح بدفن جثمان الفنان هيثم أحمد زكي، وذلك بعد انتهاء خبراء الطب الشرعي من تشريح الجثة، حيث تبين أن الوفاة طبيعية.

المصدر: وكالات