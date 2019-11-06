مصر.. فيديو نادر لعادل إمام في حفل زفاف أكبر أبنائه

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مقطع فيديو نادرا للزعيم عادل إمام خلال حفل زفاف نجله المخرج رامي إمام.

وأعرب "الزعيم" عادل إمام عن سعادته الشديدة بزفاف نجله الأكبر رامي، وأدى أغنية "بجوز ابني"، وبجواره الراحل أحمد زكي ومصطفى متولي وعمر الحريري، ورد عليه أحمد زكي ومصطفى متولي: "بيجوز ابنه".

وحضر حفل الزفاف من نجوم الفن، صلاح السعدني وميرفت أمين ويسرا ومحمد هنيدي وليلى علوي وبوسي ومصطفى قمر والكابتن محمود الخطيب، ومن الفنانين الراحلين أحمد زكي ومصطفى متولي وعمر الحريري وعلاء ولي الدين وكمال الشناوي وفاروق الفيشاوي ونور الشريف.

المصدر: RT