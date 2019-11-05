عروض فرقة الروك "سكوربينز" في روسيا

تزور فرقة الروك Scorpions موسكو للمرة الثانية في إطار الجولة العالمية التي يقوم بها الفنانون الألمان منذ عام 2017 بمناسبة حلول ذكرى صدور الألبوم المشهور "العالم المجنون".

ويضم برنامج العروض الذي يبدأ الثلاثاء 5 نوفمبر بملعب "في تي بي – أرينا" في موسكو أكثر الأغنيات شعبية من الألبوم "العالم المجنون" ومنه في الدرجة الأولى أغنيتان Wind of Change (رياح التغيير) و Send Me an Angel (أرسل لي ملاكا).

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وقال ناطق باسم شركة SAV Entertainment التي تولت إقامة العروض في روسيا إن جولة "العالم المجنون" تشمل 5 مدن روسية وهي موسكو ويكاترينبورغ وبطرسبورغ وكراسنودار وفورونيج، فضلا عن مينسك البيلاروسية وكييف الأوكرانية.

ويذكر أن مبيعات ألبوم "العالم المجنون" زادت عن 5 ملايين نسخة. وفيما يتعلق بأغنية Wind of Change (رياح التغيير) فإنها أبدعت بعد عروض الفرقة في كل من موسكو ولينينغراد (بطرسبورغ حاليا) عامي 1988 و1989 .

يذكر أن فرقة الروك "سكوربينز" أسسها عام 1965 عازف الغيتار، رودولف شنكر. وانضم إليها عام 1969 المغني، كلاوس ماينه. وطافت الفرقة في العالم حيث أقامت عروضا في أكثر من 80 بلدا وأصدرت 18 ألبوما بـ100 مليون نسخة.

المصدر: تاس