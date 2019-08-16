أورسولا فون دير لاين تودع الجيش الألماني على أنغام "رياح التغيير"

أقيمت في برلين أمس الخميس مراسم الوداع الرسمي لوزيرة الدفاع الألمانية السابقة أورسولا فون دير لاين التي تم انتخابها لمنصب رئيسة المفوضية الأوروبية.

واختارت فون دير لاين لهذه المراسم أغنية "رياح التغيير" المشهورة لفرقة الروك الألمانية "سكوربينز" والتي صدرت نسختها باللغة الإنجليزية عام 1991 وسرعان ما تحولت لنشيد يرمز لسقوط جدار برلين عام 1989، ما يعد نهاية للحرب الباردة وانقسام ألمانيا الذي استمر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

كما اختارت فون دير لاين التي استقالت من منصبها وزيرة للدفاع الشهر الماضي لمراسم الوداع جزءا من السيمفونية التاسعة للودفيغ فان بيتهوفن "إلى السعادة" (والذي يعتمد عليه نشيد الاتحاد الأوروبي) و"أفي فيروم" لفولفغانغ أماديوس موزارت.

ورجح المغني الرئيسي في "سكوربيونز" كلاوس ماين الذي كتب كلمات "رياح التغيير" في حديث لوكالة الأنباء الألمانية DPA أن اختيار هذه الأغنية يحمل معنى خفيا يتعلق بدور السياسية الألمانية الجديد في الاتحاد الأوروبي، وتابع: "حلم السلام يستمر بالعيش من جيل إلى جيل".

واستلهمت الأغنية المشهورة من زيارة الفرقة إلى موسكو للمشاركة في مهرجان موسيقي عام 1989، وتتحدث كلماتها عن العاصمة الروسية ورياح التغيير القادمة إلى أوروبا من الاتحاد السوفيتي في آخر أيام الحرب الباردة.

المصدر: "أ ف ب"